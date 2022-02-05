В Хабаровском крае день пройдет без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным синоптиков в Хабаровске осадков не ожидается. Погода ночью опустится до от -24 до -26 градусов, днем будет держаться от -14 до -16 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края температуры будет сохраняться от -27 до -29 градусов ночью и от -11 до -13 градусов днем. Юго-западный ветер достигнет скорости 4-9 метров в секунду.

В центральных районах региона температура ночью будет находится в пределах от -13 до -30 градусов, днем – от -11 до -13 градусов. Ожидается ветер западных направлений 1-14 метров в секунду.

В северных районах температура ночью ожидается в диапазоне от -18 до -22 градусов, днем – от -9 до -16 градусов. Сила ветра западных направлений достигнет 7-13 метров в секунду.

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