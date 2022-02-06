Более тысячи новых заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае выявлено 1103 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 177 человек, 42 человека находятся на ИВЛ, 758 – на кислородной поддержке. Доля госпитализаций составляет 16,04 процентов.

Вылечиться удалось 156 пациентам, общее число выздоровевших увеличилось до 127 742 человек. На лечении еще остаются 9115 пациентов, из них 1393 – стационарно, 7722 – амбулаторно. От коронавируса скончалось 2 человека за минувший день. В регионе развернуто 2546 коек, свободными остаются 1153 места.

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