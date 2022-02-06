Крупное ДТП произошло в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На четвертом километре ФАД «Колыма» столкнулись два автомобиля. ДТП произошло с участием двух Тойот: Land Cruiser Prado и Noah. В результате столкновения, Toyota Noah загорелся. Для устранения последствий аварий вызвали сотрудников пожарно-спасательной части и поисково-спасательной службы мэрии Магадана. В ликвидации участвовали 7 человек и 2 единицы техники.

Toyota Noah полностью выгорел, от машины ничего не осталось. Пострадавший водитель был срочно госпитализирован в медучреждения сотрудниками скорой помощи. Последствия ДТП удалось ликвидировать, но ущерб оказался очень большим. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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