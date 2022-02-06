В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в цехе
Фото: Артем КИЛЬКИН
Пожар возник на территории пилорамы по адресу Автономная, 24. Загорелись погрузчик и деревяные полеты. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На место прибыли пожарные, которые срочно принялись тушить огонь. В ликвидации последствий случившегося приняли участие 16 человек и 4 единицы техники.
Пожар удалось полностью устранить. Пострадавших в происшествии нет. Причины случившегося будут устанавливать сотрудники Госпожнадзора МЧС России.
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