Ветер с метелью сохраняется в Магадане Фото: Евгения ГУСЕВА

В Магадане ожидается снег с низовой метелью. Такая погода отмечается в Ольском, на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов. Сила ветра достигнет 15-20 метров в секунду.

- Существует вероятность возникновения ЧС до межмуниципального уровня. Возможны обрывы линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта, образование снежных заносов на дорогах, скопление автотранспорта на перевалах. Кроме того, возможна деформация слабоукрепленных конструкций. Существует риск травматизации и гибели людей, падения сосулек и обрушения снежных козырьков, - сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пешеходам и автомобилистам следует проявить осторожность, передвигаясь по улицам города, надевать теплую одежду и не ходить около деревьев и домов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.