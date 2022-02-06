«Снежный десант 2022» продолжает работу в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
«Снежный десант» ведет работу в Хабаровском крае. Члены «Российских студенческих отрядов» уже провели работу в нескольких населенных пунктах: поселках Мухене, Хоре, Солнечном и Пиване, а также в селе Казакевичеве. Сейчас акция продолжается в поселке Сидиме и селе Бичевая.
- В рамках акции молодые люди провели «Веселые старты» для школьников, приняли участие в творческих вечерах, занятиях по психологии и оказанию первой помощи, рассказали в ХРО МООО «РСО».
Кроме того, была проведена работа с нуждающимися: ветеранами, людьми с ограниченными возможностями и людьми зрелого возраста. В рамках такой работы студенты помогли жителям с уборкой и колкой дров, а также доставили воду в дома.
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