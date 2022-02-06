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Общество6 февраля 2022 4:00

В Бикине в Хабаровском крае проходят выборы мэра

Голосование окончится 6 февраля
Марина ГОНЧАРЕНКО
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В Бикине в Хабаровском крае проходят выборы мэра

В Бикине в Хабаровском крае проходят выборы мэра

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Бикина выбирают нового главу города. Всего участвуют четыре кандидата: Андрей Ананьин, Юлия Мазур, Дмитрий Осадчук – самовыдвиженцы, а также Вячеслав Новиков от партии «Единая Россия».

Досрочное голосование закончилось 5 февраля. Сейчас выборы подходят к своему финальному этапу, когда жители города могут лично или дистанционно проголосовать за понравившегося кандидата. Далее будут подведены итоги, и все узнают, кто станет новым мэром города.

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