В Бикине в Хабаровском крае проходят выборы мэра
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Бикина выбирают нового главу города. Всего участвуют четыре кандидата: Андрей Ананьин, Юлия Мазур, Дмитрий Осадчук – самовыдвиженцы, а также Вячеслав Новиков от партии «Единая Россия».
Досрочное голосование закончилось 5 февраля. Сейчас выборы подходят к своему финальному этапу, когда жители города могут лично или дистанционно проголосовать за понравившегося кандидата. Далее будут подведены итоги, и все узнают, кто станет новым мэром города.
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