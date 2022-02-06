«Лед надежды нашей» прошел в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийские старты по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» прошли в Хабаровском крае. Состязания были организованы в арене «Ерофей в Хабаровске и дворце «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре.

- В забегах приняли участие спортсмены разных уровней подготовки. Всего на старт вышли 150 участников. Конькобежцы соревновались в шести возрастных группах. Самому младшему участнику было 7 сел, а старшему – 50, - рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- В этом году как никогда много заявилось взрослых участников. Поэтому ожидаемо возросла конкуренция, особенно у мужчин. В этой категории уверенную победу одержал профессиональный конькобежец Юрий Лобанов, а вот за второе и третье места конкурировали сразу семь человек. Похожая ситуация была и в женской группе, – рассказала Татьяна Федотова, главный секретарь соревнований.

Первоклассники преодолевали дистанцию в 50 метров. Участники с шестого класса и старше бежали 100 метров. Все конькобежцы получили памятные сувениры и грамоты.

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