Дальневосточному художественному музею в Хабаровске отстроят новое здание
Фото: Сергей ГАПОН
В Хабаровском крае запустили программу «Дальневосточная концессия». В рамках программы в регионе будут размещены несколько инвестиционных объектов. В данный момент прорабатываются 40 проектов. В планах привлечь до 500 миллиардов рублей инвестиций
- Федеральные власти наделили полномочиями Минвостокразвития, по которым ведомство может заключать концессионные договоры. Инвесторам возвратят вложенные средства в десяти-двадцатилетний срок после ввода в эксплуатация объектов, - рассказал Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития.
Один из проектов является новое здание для Дальневосточного художественного музея. В нем собрана крупнейшая коллекция предметов искусства на Дальнем Востоке. Сейчас там не хватает места для новых экспозиций, а условия не дают развернуть полноценную научную работу в музее.
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