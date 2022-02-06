Дальневосточному художественному музею в Хабаровске отстроят новое здание Фото: Сергей ГАПОН

В Хабаровском крае запустили программу «Дальневосточная концессия». В рамках программы в регионе будут размещены несколько инвестиционных объектов. В данный момент прорабатываются 40 проектов. В планах привлечь до 500 миллиардов рублей инвестиций

- Федеральные власти наделили полномочиями Минвостокразвития, по которым ведомство может заключать концессионные договоры. Инвесторам возвратят вложенные средства в десяти-двадцатилетний срок после ввода в эксплуатация объектов, - рассказал Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития.

Один из проектов является новое здание для Дальневосточного художественного музея. В нем собрана крупнейшая коллекция предметов искусства на Дальнем Востоке. Сейчас там не хватает места для новых экспозиций, а условия не дают развернуть полноценную научную работу в музее.

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