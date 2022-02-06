Одиноко гуляющую лошадь заметили в Хабаровске Фото: Социальные сети

Жители Хабаровска обнаружили необычного гостя. По улицам Хабаровска гуляет лошадь. Незнакомку пока не опознали. Пользователи сфотографировали лошадь и разместили в пабликах города, в надежде, что хозяин заберет ее домой. Лошадь на момент публикации гуляла в районе жилых домов по адресу Салтыкова Щедрина, 83.

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