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Происшествия6 февраля 2022 3:25

Одиноко гуляющую лошадь заметили в Хабаровске

Она ходит по заснеженным улицам
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Одиноко гуляющую лошадь заметили в Хабаровске

Одиноко гуляющую лошадь заметили в Хабаровске

Фото: Социальные сети

Жители Хабаровска обнаружили необычного гостя. По улицам Хабаровска гуляет лошадь. Незнакомку пока не опознали. Пользователи сфотографировали лошадь и разместили в пабликах города, в надежде, что хозяин заберет ее домой. Лошадь на момент публикации гуляла в районе жилых домов по адресу Салтыкова Щедрина, 83.

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