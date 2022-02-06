30 собак пожизненно помещены в приют Хабаровска
Фото: Василий Вахрин
Проблема с бродячими собаками волнует жителей и власти Хабаровского края. Агрессивных животных стали помещать в приюты.
- Собаки с признаками немотивированной агрессии содержатся у нашего подрядчика ВЦ «Бонифаций», который занимается отловом. В приют они попадают только после заключения специалиста, - рассказал Иван Соловьев, первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Хабаровска.
В приюте такие собаки будут находиться пожизненно. Там им смогут предоставить хороший уход и заботу. Сейчас там уже находятся 30 питомцев.
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