30 собак пожизненно помещены в приют Хабаровска Фото: Василий Вахрин

Проблема с бродячими собаками волнует жителей и власти Хабаровского края. Агрессивных животных стали помещать в приюты.

- Собаки с признаками немотивированной агрессии содержатся у нашего подрядчика ВЦ «Бонифаций», который занимается отловом. В приют они попадают только после заключения специалиста, - рассказал Иван Соловьев, первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Хабаровска.

В приюте такие собаки будут находиться пожизненно. Там им смогут предоставить хороший уход и заботу. Сейчас там уже находятся 30 питомцев.

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