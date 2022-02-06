Две машины улетели в кювет в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

ДТП произошло на Магаданском шоссе. Две машины столкнулись и вылетели в кювет. Произошло это по вине водителя на Тойота Краун, не уступившего дорогу при выезде на прилегающую территорию. В результате произошло столкновение с автомобилем Газ 27527, обе машины перевернулись и вылетели с проезжей части.

- На место прибыли пожарно-спасательной части № 20, поисково-спасательной службы мэрии города Магадана и поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Сотрудникам удалось устранить последствия аварии. Для ликвидации привлекались 13 человек и 3 единицы техники. Разлива топлива не произошло. Водителя Тойоты госпитализировали в больницу.

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