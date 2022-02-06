В Хабаровске молодой человек похитил и продал чужую игровую приставку Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске произошла кража приставки. Молодой человек разместил в Сети объявление о сдаче в аренду игровой приставки. 18-летний гражданин обратился к разместившему с намерением взять консоль себе поиграть и внес оплату. Когда пришло время возвращать приставку, молодой человек перестал выходить на связь.

- Потерпевший обратился в полицию, объяснив ситуацию. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей. Сотрудники задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как оказалось, игровую консоль он уже сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.