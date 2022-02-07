Почти сутки тысячи хабаровчан просидели без холодной воды
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Почти сутки тысячи жителей Хабаровска были вынуждены испытывать коммунальные неудобства: из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались 134 многоэтажки, 441 частный дом и три соцобъекта. Устранить поломку удалось к утру 7 февраля.
- В 6:45 утра восстановили линию водоснабжения, - сообщила «Комсомольской правде» пресс-секретарь МУП города Хабаровска «Водоканал» Наталья Вольгушева.
Несмотря на то, что был организован подвоз воды к социальным объектам, и ремонт был выполнен оперативно, в ситуацию вмешалась прокуратура.
- Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в ведомстве.
Недавно похожий случай произошел и в Биробиджане. Ответственным за произошедшее оказалось то же МУП «Водоканал». На центральном водозаборе из строя вышел сетевой насос, оставив жителей без воды. Прокуратура проводит проверку в отношении предприятия по данному случаю.
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