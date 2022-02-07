Мама с двумя детьми пострадала в ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске мама с двумя детьми пострадала в ДТП. В их Honda Fit на полной скорости влетел Nissan Skyline. Его водитель не справился с управлением на скользкой дороге. О произошедшем сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около восьми часов вечера 6 февраля на улице Большой. Судя по фото с места, восстановить Nissan вряд ли удастся.

- Водитель Nissan Skyline не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с транспортным средством Honda Fit, - рассказали в ведомстве.

В итоге получили травмы все, кто были в Honda Fit: женщина 1983 года рождения и двое детей, из которых одному только четыре года, а второму шестнадцать. Пострадал и виновник аварии - мужчина 30 лет. Все они будут проходить лечение амбулаторно.

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