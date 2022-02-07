Житель Хабаровского края отсудил у морского порта 180 тысяч рублей за свое увольнение Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае местный житель в суде сумел доказать, что его незаконно уволили с работы, и теперь получит выплату в 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

- В ходе судебного заседания выявлены существенные нарушения порядка увольнения по инициативе работодателя. Руководитель акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» не запрашивал мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, членом которой являлся истец. В приказе об увольнении не приведен конкретный дисциплинарный проступок, который явился поводом к применению меры дисциплинарной ответственности в виде увольнения с работы, - рассказала представитель ведомства Анна Исаева.

Как итог - никто в документах не указал, а были ли сами проступки тяжкими, и к чему они привели. Прокурор сразу же заключил, что истец абсолютно обоснованно требует признать его увольнение незаконным. Судья тоже встал на сторону работника и постановил выплатить мужчине 180 тысяч рублей. Однако экс-работодатель решил оспорить такую меру в отношении себя. Повторное судебное разбирательство также закончилось победой истца.

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