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Общество7 февраля 2022 3:36

Качественно, удобно, безопасно

Пластиковые карты для предприятий в сети АЗС ННК
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Качественно, удобно, безопасно

Качественно, удобно, безопасно

Обеспечение предприятий нефтепродуктами высокого качества производства АО «ННК-Хабаровский НПЗ» - одно из направлений работы АО «ННК».

Компания развивает и разносторонне совершенствует сервисы для своих потребителей. Сейчас заправка транспорта предприятий производится с помощью пластиковых карт, что позволяет сделать процесс максимально прозрачным. Данные оперативно отражаются в личном кабинете клиента, а благодаря электронному документообороту упрощается и оптимизируется работа бухгалтерии.

Для еще большего удобства потребителей был дополнительно расширен функционал топливной карты. Отныне можно приобрести нетопливный ассортимент магазинов на АЗС. Для этого достаточно подключить нужную опцию на карте.