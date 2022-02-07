Качественно, удобно, безопасно

Обеспечение предприятий нефтепродуктами высокого качества производства АО «ННК-Хабаровский НПЗ» - одно из направлений работы АО «ННК».

Компания развивает и разносторонне совершенствует сервисы для своих потребителей. Сейчас заправка транспорта предприятий производится с помощью пластиковых карт, что позволяет сделать процесс максимально прозрачным. Данные оперативно отражаются в личном кабинете клиента, а благодаря электронному документообороту упрощается и оптимизируется работа бухгалтерии.

Для еще большего удобства потребителей был дополнительно расширен функционал топливной карты. Отныне можно приобрести нетопливный ассортимент магазинов на АЗС. Для этого достаточно подключить нужную опцию на карте.