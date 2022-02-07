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Происшествия7 февраля 2022 3:41

Хабаровчанин взял для мошенников кредит в полтора миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровчанин взял для мошенников кредит в полтора миллиона рублей

Хабаровчанин взял для мошенников кредит в полтора миллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Хабаровска попался на удочку телефонного мошенника и лишился полутора миллионов рублей. Он оформил под натиском уговоров преступника кредит и передал ему деньги. Об этом сообщили в УМВД Хабаровского края.

- Со слов потерпевшего, ему на мобильный телефон с московского номера телефона позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитного учреждения. Незнакомец сообщил, что на заявителя мошенники оформили кредит. Для предотвращения мошеннических действий необходимо взять «встречный» займ и денежные средства перевести на резервный счет банка, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дальше преступнику потребовалось только продиктовать порядок всех последующих действий. В итоге мужчина перевел на счет мошенника полтора миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и разыскивает преступника.

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