Хабаровчанин взял для мошенников кредит в полтора миллиона рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Житель Хабаровска попался на удочку телефонного мошенника и лишился полутора миллионов рублей. Он оформил под натиском уговоров преступника кредит и передал ему деньги. Об этом сообщили в УМВД Хабаровского края.
- Со слов потерпевшего, ему на мобильный телефон с московского номера телефона позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитного учреждения. Незнакомец сообщил, что на заявителя мошенники оформили кредит. Для предотвращения мошеннических действий необходимо взять «встречный» займ и денежные средства перевести на резервный счет банка, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Дальше преступнику потребовалось только продиктовать порядок всех последующих действий. В итоге мужчина перевел на счет мошенника полтора миллиона рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и разыскивает преступника.
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