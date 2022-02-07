В Бикине Хабаровского края выбрали нового мэра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бикине прошли выборы нового главы города. Уже стали известны результаты голосования, однако официальные данные появятся чуть позже.

- По предварительным данным, на выборах победил начальник пожарной части №32 Вячеслав Новиков, - сообщила Галина Кононенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края.

Явка на выборы составила почти 18 процентов избирателей. Большинство голосов отдали Вячеславу Новикову от партии «Единая Россия». Он набрал 43,69 процента. На втором месте оказался самовыдвиженец Дмитрий Осадчук, набравший 36,67 процента голосов. Нарушений в ходе выборов выявлено не было, их признали легитимными. Всего было выдвинуто четыре кандидатуры: Вячеслав Новиков, Андрей Ананьин, Юлия Мазур и Дмитрий Осадчук.

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