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Здоровье7 февраля 2022 6:00

В хабаровском онкоцентре появилась новая лаборатория

С ее помощью планируется повысить скорость диагностики заболеваний
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В хабаровском онкоцентре появилась лаборатория молекулярной онкологии

В хабаровском онкоцентре появилась лаборатория молекулярной онкологии

Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом клиническом центре онкологии появилось новое оборудование. Повысить скорость диагностики заболеваний станет возможно благодаря лаборатории молекулярной онкологии.

- Раньше приходилось отправлять пациентов в центральную часть страны. Результата ждать нужно было месяц. Теперь все значимые мутации опухолей можно определить в лаборатории, - рассказал Дмитрий Цекатунов, заведующий патологоанатомическим отделением краевого клинического центра онкологии.

Лаборатория появилась в онкоцентре в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».