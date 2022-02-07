В хабаровском онкоцентре появилась новая лаборатория

В хабаровском онкоцентре появилась лаборатория молекулярной онкологии Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом клиническом центре онкологии появилось новое оборудование. Повысить скорость диагностики заболеваний станет возможно благодаря лаборатории молекулярной онкологии.

- Раньше приходилось отправлять пациентов в центральную часть страны. Результата ждать нужно было месяц. Теперь все значимые мутации опухолей можно определить в лаборатории, - рассказал Дмитрий Цекатунов, заведующий патологоанатомическим отделением краевого клинического центра онкологии.

Лаборатория появилась в онкоцентре в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».