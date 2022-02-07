В Аяно-Майском районе появилась четвертая ледовая переправа

Дорога соединяет Нелькан и Уоргалан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Аяно-Майском районе открылась четвертая ледовая переправа. Она расположена на 70 километре автозимника. Дорога протяженностью 120 метров соединяет Нелькан и Уоргалан и пересекает реку Мая.

- На обоих берегах переправы есть съезды и дорожные знаки, которые ограничивают скорость движения и грузоподъемность. За соблюдение всех требований и состояние ледового покрова отвечают назначенные ответственные лица, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, сейчас на учете в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю состоит 30 ледовых переправ.