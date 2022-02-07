В Хабаровске установлены мемориальные доски пилотам экипажа самолета L-410 Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице прошло торжественное открытие мемориальных досок членам экипажа самолета L-410, который разбился под Нельканом. Доски появились на фасадах гимназии №4 и средней школы №80. Там учились командир экипажа Игорь Шумаков и пилот Александр Зуев.

- Авиакатастрофа произошла 15 ноября 2017 года. Летчики до последних секунд боролись за жизни тех, кто был на борту. Спасти получилось только трехлетнюю девочку, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

На каждой из мемориальных досок есть знаковые надписи и символы героизма последних минут жизни хабаровских летчиков.

Напомним, самолет L-410 выполнял рейс по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и разбился при заходе на посадку.