В Хабаровске установлены мемориальные доски пилотам экипажа самолета L-410
Фото: Правительство Хабаровского края
В краевой столице прошло торжественное открытие мемориальных досок членам экипажа самолета L-410, который разбился под Нельканом. Доски появились на фасадах гимназии №4 и средней школы №80. Там учились командир экипажа Игорь Шумаков и пилот Александр Зуев.
- Авиакатастрофа произошла 15 ноября 2017 года. Летчики до последних секунд боролись за жизни тех, кто был на борту. Спасти получилось только трехлетнюю девочку, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.
На каждой из мемориальных досок есть знаковые надписи и символы героизма последних минут жизни хабаровских летчиков.
Напомним, самолет L-410 выполнял рейс по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и разбился при заходе на посадку.