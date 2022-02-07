В Хабаровском крае танкисты ВВО обучаются на специальных тренажерах

В Хабаровском крае танкисты ВВО обучаются на тренажерах Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае курсанты танковых войск осваивают боевую подготовку с помощью компьютерных тренажеров, которые имитируют обстановку при ведении боя в различных климатических условиях.

- Тренажер состоит из имитатора отделения управления танка и рабочего места инструктора. Инструктор контролирует и обеспечивает посадку и высадку курсанта через люк механика-водителя, как в настоящем танке, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Тренажер расположен на динамической платформе, что позволяет почувствовать движения танка по рельефной местности. Тренажеры имитируют стрельбу, при этом учитывается траектория полета снаряда и движение мишеней.