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Общество7 февраля 2022 10:00

В Хабаровске стартовала акция «Дарите книги с любовью»

В первый день детская библиотека получила в дар более ста книг
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске стартовала акция «Дарите книги с любовью»

В Хабаровске стартовала акция «Дарите книги с любовью»

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отметят Международный День книгодарения. В городской детской библиотеке имени А. Гайдара пройдет акция «Дарите книги с любовью». До 14 февраля там принимают в дар от посетителей, организаций и предпринимателей детскую литературу и книги для семейного чтения.

- Акция проводится в шестой раз. Книги, в основном, приносят родители, - отметила Галина Мигда, руководитель Централизованной системы детских библиотек Хабаровска.

В первый день акции в детскую библиотеку принесли более ста книг. Организаторы озвучили лозунг акции: «Книга - лучший подарок».