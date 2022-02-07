В Хабаровске стартовала акция «Дарите книги с любовью» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отметят Международный День книгодарения. В городской детской библиотеке имени А. Гайдара пройдет акция «Дарите книги с любовью». До 14 февраля там принимают в дар от посетителей, организаций и предпринимателей детскую литературу и книги для семейного чтения.

- Акция проводится в шестой раз. Книги, в основном, приносят родители, - отметила Галина Мигда, руководитель Централизованной системы детских библиотек Хабаровска.

В первый день акции в детскую библиотеку принесли более ста книг. Организаторы озвучили лозунг акции: «Книга - лучший подарок».