В Хабаровске сгорела мастерская по ремонту одежды

В Хабаровске горела мастерская по ремонту одежды. Фото: Скриншот из видео

В краевой столице горела мастерская по ремонту одежды. Она расположена в многоквартирном доме по адресу ДОС 51.

- Площадь возгорания в ателье составила 20 квадратных метров. Огонь тушили восемь человек и три единицы техники. Пожар был ликвидирован менее, чем за час, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Еще до приезда пожарных, помещение покинули два человека. Их госпитализировали с ожогами конечностей.

Причины возгорания устанавливаются специалистами.