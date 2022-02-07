8 февраля в Хабаровске возможны небольшие осадки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается, температура ночью опустится до -25 градусов, днем будет от -15 до -13 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края также без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от -25 до -21 ночью и от -11 до -6 днем. Ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -36 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -20 до -5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-11 метров в секунду.

Северные районы Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -30 до -15 градусов, днем - от -15 до -8 градусов. Скорость ветра составит 3-13 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.