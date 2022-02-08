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Здоровье7 февраля 2022 23:00

Еще 1568 жителей Хабаровского края заразился коронавирусом

Таких высоких цифр не было ни на одном из пиков предыдущих волн заболеваемости
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Еще 1368 жителей Хабаровского края заразился коронавирусом

Еще 1368 жителей Хабаровского края заразился коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1568 жителей, что обновило рекордное значение. Из них 120 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей, поэтому они были госпитализированы, сообщил региональный минздрав.

- С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находится 48 человек, на кислородной поддержке - 841 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что сейчас количество выздоровевших существенно меньше, чем заболевших. Лечение завершили за сутки всего 214 пациентов.

КОНКРЕТНО

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 11 562 человека. Из них 1568 находятся в стационарах. В регионе развернуто 2546 коек, из них свободны 978.

За сутки от коронавируса скончались три жителя региона.

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