Пять новых ледовых переправ открылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае открылись еще пять ледовых переправ. Все они расположились в Ульчском районе региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

- Переправы соединяют между собой населенные пункты Тыр, Кальма, Киселевка, Циммермановка, Тахта, Сусанино, Дуди и Савинское. Таким образом, всего по состоянию на 8 февраля 2022 года на учете в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стоит 35 ледовых переправ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо пяти новых переправ, сейчас проехать через реки по льду можно в двух местах Хабаровского, Верхнебуреинского, Охотского и Амурского районов. Также есть один переезд в Николаевском и по четыре переезда в Аяно-Майском районе и районе имени Полины Осипенко. Больше всего ледовых дорог, 13 штук, в районе Лазо.

ВАЖНО!

Сотрудники спасательного ведомства обращают внимание владельцев транспортных средств, что выезжать на лед разрешено только в местах оборудованных ледовых переправ. По самостоятельно набитым автомобилистами дорогах на водоемах передвигаться опасно! Это может привести к провалу людей и техники под лед.

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