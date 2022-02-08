Житель Хабаровского края попался на незаконной вырубке леса

Житель Хабаровского края попался на незаконной рубке леса
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Житель Вяземского района Хабаровского края попался на незаконной вырубке леса. Мужчина повалил 34 осины в одном из лесничеств и нанес ущерб в 108 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.
Подозреваемым по делу проходит 51-летний местный житель, который при задержании заявил: хотел из срубленных деревьев изготовить пиломатериал для строительства.
- Установлено, что деревья он выбирал исключительно диаметром свыше 50-60 сантиметров и вывозил на принадлежащем ему тракторе. Незаконно срубленную древесину полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ведомства.
На «черного лесоруба» завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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