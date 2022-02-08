Хабаровчанина осудили за пьяную езду за рулем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Хабаровска отправили под суд за пьяную езду. Водителя иномарки остановили в октябре прошлого года на дороге сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что мужчина крепко выпил перед поездкой, сообщили в прокуратуре региона.
- Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем марки «Тойота Бельта», был остановлен сотрудниками ГИБДД, которыми установлены признаки алкогольного опьянения. Подсудимый ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге на этот раз суд вынес довольно мягкий приговор: восемь месяцев условно. Также хабаровчанину запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года и шесть месяцев.
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