В Хабаровском крае сохранят речные социально значимые маршруты Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на предстоящий навигационный период будут сохранены социально значимые маршруты речного транспорта. Старт поездок по воде намечен на 1 мая, сообщили в правительстве региона.

- Чтобы обеспечить доступность билетов и при этом сохранить объемы перевозок, в 2022 году на оплату транспортных работ перевозчикам из бюджета региона выделено финансирование в размере 135 миллиона рублей. При корректировке бюджета в июле - августе текущего года эта сумма может еще увеличиться, - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Перечень маршрутов, о которых удалось договориться с перевозчиками:

Хабаровск - поселок Победа;

Хабаровск - село Новокаменка;

Хабаровск - садоводческое товарищество «Парус».

Помимо этого власти края решают вопрос о запуске скоростного маршрута Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре и еще по двум направлениям из Города юности.

Перевозчики сейчас приводят суда в надлежащий вид. После того как завершится ремонт, теплоходы должны будут пройти освидетельствование судов в Российском Речном Регистре.

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