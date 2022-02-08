В Хабаровском крае сохранят речные социально значимые маршруты
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае на предстоящий навигационный период будут сохранены социально значимые маршруты речного транспорта. Старт поездок по воде намечен на 1 мая, сообщили в правительстве региона.
- Чтобы обеспечить доступность билетов и при этом сохранить объемы перевозок, в 2022 году на оплату транспортных работ перевозчикам из бюджета региона выделено финансирование в размере 135 миллиона рублей. При корректировке бюджета в июле - августе текущего года эта сумма может еще увеличиться, - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.
Перечень маршрутов, о которых удалось договориться с перевозчиками:
Хабаровск - поселок Победа;
Хабаровск - село Новокаменка;
Хабаровск - садоводческое товарищество «Парус».
Помимо этого власти края решают вопрос о запуске скоростного маршрута Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре и еще по двум направлениям из Города юности.
Перевозчики сейчас приводят суда в надлежащий вид. После того как завершится ремонт, теплоходы должны будут пройти освидетельствование судов в Российском Речном Регистре.
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