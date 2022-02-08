В Хабаровске в районе улицы Ульяновской перемерзли водопропускные трубы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске перемерзли водопропускные трубы в районе улицы Ульяновской. Это произошло из-за несанкционированных сбросов воды.

- Нужно прочистить эти водопропускные трубы. Если этого не сделать, то может затопить дорогу и частный сектор. Есть вероятность, что вода заходит в канаву не с территории города, - рассказал Евгений Шипицын, заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ.

Ливневая канализация затоплена. Вода вышла из русла и перемерзла. Такая ситуация случилась второй раз за зиму. Работы по расчистке и промывке приходилось проводить в декабре.

Специальная комиссия займется обследованием участка и выявлением источника поступления воды. Сейчас на объекте работая тяжелая техника, которая расчищает русло и прочищает трубы под дорогой.