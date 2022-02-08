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Общество8 февраля 2022 7:00

Два предприятия по переработке вторсырья появятся в Хабаровском крае

Более 100 рабочих мест станут доступны жителям региона
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Два предприятия по переработке вторсырья появятся в Хабаровском крае

Два предприятия по переработке вторсырья появятся в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появятся два экологичных производства: по переработке отходов бумажно-картонного и пивоваренного производств. Из пивоваренных отходов будут делать сухой корм для животных.

Производство бумаги и картона появилось в регионе в 2017 году. Продукция экспортировалась в КНР, около 10% направлялось на внутренний рынок. Планируется нарастить российскую долю сбыта до 30%.

- Во вторую очередь проекта объем инвестиций составит 263 миллиона рублей. Появится 85 новых рабочих мест. Ассортимент расширят за счет нового продукта - гофрокартона, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В регионе также появится предприятие по изготовлению продукции из отходов пивоваренного производства. Сырье для производства сухого комбикорма для рогатого скота будет поставлять пивоваренный завод «Балтика-Хабаровск». Объем инвестиций составит 5,5 миллиона рублей. Появится 18 новых рабочих мест.

Новые точки появятся на площадке ТОР «Хабаровск».