В Хабаровске бывшего пристава обвиняют в хищении алиментов должников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в хищениях и превышении должностных полномочий.

- Обвиняемая в 2017 и 2019 годах неоднократно присваивала себе деньги, которые должники передавали, чтобы погасить задолженности по алиментам. Таким образом, общая сумма составила свыше 150 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Бывший судебный пристав вводила должников в заблуждение и просила переводить деньги ей на карту. Взыскателю средства она не переводила, пользовалась ими по своему усмотрению. В других случаях, получая деньги, она вносила на счет погашения меньшую сумму, а остаток оставляла себе.

На 30-летнюю жительницу краевой столицы заведено уголовное дело по третьей части статьи 159 УК РФ - «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения», и по первой части статьи 286 УК РФ - «Превышение должностных полномочий». В обоих случаях женщина замечена в четырех эпизодах преступлений.

Свою вину она признала. Уголовное дело скоро будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет тюрьмы.