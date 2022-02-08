Отец проломил череп двухмесячной дочери в Хабаровске

Врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровске задержан 37-летний мужчина по подозрению в избиении собственной дочери. Двухмесячная девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами головы. В ситуации разбираются следователи.

По имеющимся данным, ЧП случилось на улице Семашко. 33-летняя женщина живет с гражданским мужем и двумя дочерьми. Одна девочка родилась в предыдущих отношениях, вторая - в нынешних в ноябре 2021 года. Несколько дней назад женщина оставила детей с возлюбленным и уехала по делам.

Вернувшись, мать нашла на голове грудного ребенка гематому. Женщина обратилась к врачам, которые диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа.

- Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство», - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Максимальное наказание - до 10 лет колонии.