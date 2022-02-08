Хабаровчанин разбил машину скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нетрезвый житель поселка имени Горького шел с утра по улице Молодежной. Там он увидел работников подстанции скорой помощи. Он подошел к окну здания, в котором находились сотрудники, и решил вступить с ними в ссору. Закончилось дело тем, что пьяный прохожий устроил истерику и, выкрикивая ругательства, вырвал из окна решетку. Чтобы поставить финальную точку в конфликте, мужчина швырнул вырванную часть окна в автомобиль скорой помощи, стоявший рядом со зданием.

После случившегося мужчина решил покинуть место преступления и отправился по своим делам. Однако его действия сохранились на записи с камеры видеонаблюдения. Впоследствии видео попало в полицию, сотрудники которой быстро вычислили 43-летнего бунтовщика. Оказалось, что за плечами у него уже было несколько судимостей за кражу и оборот наркотических средств. После окончания экспертизы выяснилось, что ущерб составил 42 тысячи рублей. У машины было выбито стекло, а также деформирована передняя дверь.

- Прокуратурой Железнодорожного района Хабаровска утверждено обвинительное заключение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд Железнодорожного района Хабаровска, где его рассмотрят по существу. Мужчине, устроившему пьяный дебош, грозит до двух лет лишения свободы.

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