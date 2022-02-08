Птицефабрику в Хабаровске оштрафовали за необорудованное пометохранилище Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае специалисты Россельхознадзора проверили птицефабрику ООО «Промоптторг». Ранее организации были выданы предписания.

- Необходимо было благоустроить территорию, отремонтировать трупоразжигательную печь, оборудовать пометохранилище и устранить другие нарушения, - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В установленный срок нарушения не были устранены. По восьмой части статьи 19.5 КоАП организация получила штраф в размере 120 тысяч. Далее руководство птицефабрики обратилось в суд с жалобой об отмене вынесенных представлений. Однако жалоба осталась без удовлетворения.