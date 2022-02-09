У предпринимателей Хабаровского края собирают обратную связь о центрах «Мой бизнес» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае предпринимателям предложили оценить работу центров «Мой бизнес». Опрос войдет в серию тех, которые позволят в полной мере оценить качество услуг для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Получение обратной связи от тех, кто не имел дела с работой сервиса, полностью исключено, так как оставить отзыв могут только предприниматели, которым в центрах оказывались услуги в прошлом году. Поделиться мнением можно по ссылке.

Напомним, что с февраля в Хабаровском крае также начнутся опросы предпринимателей по поводу оценки текущего состояния инвестиционного климата в регионе. Они пройдут в рамках формирования Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ за 2022 год.

КОНКРЕТНО

Получить полезную информацию об услугах ЦОУ «Мой бизнес» можно по любому из указанных контактов:

- г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, ЦОУ «Мой бизнес», тел: 8-800-555-39-09;

- г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 22/2, Центр «Бизнес-инкубатор», тел: 8-800-555-39-09;

-www.moibizkhv.ru;

-портал «Малый и средний бизнес Хабаровского края»;

- @moibizkhv;

- info@moibizkhv.ru.

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