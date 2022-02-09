В Хабаровском крае запустят железнодорожные туры
Фото: Иван МАКЕЕВ
Железнодорожные туры появятся в Хабаровском крае. Создание таковых обсудили участники тематического круглого стола. Об этом сообщает министерство туризма региона в своем телеграм-канале.
- В сезон летних отпусков пассажиров наверняка заинтересуют мультимодальные перевозки, когда можно добраться до туристических баз рейсами «поезд - автобус», удобно состыкованными по времени прибытия и отправления, - пояснила и.о. министра туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.
Она также отметила, что в этом году один из вагонов поезда «Океан» получит тематическое оформление. Его антураж будет изменен в честь 150-летия со дня рождения великого путешественника, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.
В более долгосрочной перспективе находится встреча жителей региона с Дедом Морозом, который приедет в Хабаровский край из своей резиденции в Великом Устюге.
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