В Хабаровском крае запустят железнодорожные туры Фото: Иван МАКЕЕВ

Железнодорожные туры появятся в Хабаровском крае. Создание таковых обсудили участники тематического круглого стола. Об этом сообщает министерство туризма региона в своем телеграм-канале.

- В сезон летних отпусков пассажиров наверняка заинтересуют мультимодальные перевозки, когда можно добраться до туристических баз рейсами «поезд - автобус», удобно состыкованными по времени прибытия и отправления, - пояснила и.о. министра туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Она также отметила, что в этом году один из вагонов поезда «Океан» получит тематическое оформление. Его антураж будет изменен в честь 150-летия со дня рождения великого путешественника, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

В более долгосрочной перспективе находится встреча жителей региона с Дедом Морозом, который приедет в Хабаровский край из своей резиденции в Великом Устюге.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.