В 43 года скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Фото: Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

На 44-м году жизни скоропостижно скончался директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. О его гибели сообщается на сайте организации.

- Вчера вечером инсульт случился у него, попал в реанимацию без сознания, час назад ушел, - рассказал РБК знакомый Носова.

Свои соболезнования по случаю кончины Игоря Носова принес губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Большой профессионал, талантливый управленец, про таких говорят - умница. С Игорем учились на программе Высшего резерва управленческих кадров в 2015-2016 годах в РАНХиГС при президенте РФ, свела судьба и на Дальнем Востоке. Увы, ненадолго. Выражаю соболезнования родным и близким от всех жителей Хабаровского края, - сказал Дегтярев.

СПРАВКА «КП»

Игорь Носов родился в Казани 20 апреля 1978 года.

С 2013 по 2018 год он занимал пост гендиректора АО «ОЭЗ «Иннополис».

С 2018 по 2020 год был губернатором Нижегородской области.

На место гендиректора КРДВ он пришел в мае 2021 года.

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