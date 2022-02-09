В 43 года скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Фото: Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
На 44-м году жизни скоропостижно скончался директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. О его гибели сообщается на сайте организации.
- Вчера вечером инсульт случился у него, попал в реанимацию без сознания, час назад ушел, - рассказал РБК знакомый Носова.
Свои соболезнования по случаю кончины Игоря Носова принес губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
- Большой профессионал, талантливый управленец, про таких говорят - умница. С Игорем учились на программе Высшего резерва управленческих кадров в 2015-2016 годах в РАНХиГС при президенте РФ, свела судьба и на Дальнем Востоке. Увы, ненадолго. Выражаю соболезнования родным и близким от всех жителей Хабаровского края, - сказал Дегтярев.
СПРАВКА «КП»
Игорь Носов родился в Казани 20 апреля 1978 года.
С 2013 по 2018 год он занимал пост гендиректора АО «ОЭЗ «Иннополис».
С 2018 по 2020 год был губернатором Нижегородской области.
На место гендиректора КРДВ он пришел в мае 2021 года.
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