В Хабаровске 9 февраля потеплеет до -12 градусов Фото: Администрация Хабаровска

9 февраля в Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью опустится до -26 градусов, днем будет от -14 до -12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от -29 до -24 ночью и от -10 до -5 днем. Ожидается западный ветер 8-13 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -35 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -17 до -4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 1-12 метров в секунду.

Северные районы Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -31 до -11 градусов, днем - от -15 до -5 градусов. Скорость ветра составит 1-14 метров в секунду.

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