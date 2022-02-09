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Здоровье8 февраля 2022 23:00

1319 жителей Хабаровского края за сутки заразились ковидом

Скончались от инфекции трое заболевших
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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1319 жителей Хабаровского края за сутки заразились ковидом

1319 жителей Хабаровского края за сутки заразились ковидом

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1319 жителей, что составляет меньшее количество, чем днем ранее. Из них 167 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей, поэтому они были госпитализированы, сообщил региональный минздрав.

- С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находится 52 человека, на кислородной поддержке - 877 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что сейчас количество выздоровевших существенно меньше, чем заболевших. Лечение завершил за сутки всего 291 пациент.

КОНКРЕТНО

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 12 587 человек. Из них 1598 находятся в стационарах. В регионе развернуто 2546 коек, из них свободны 948.

За сутки от коронавируса скончались три жителя региона.

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