Здание мэрии «заминировали» в Хабаровске

На электронную почту пришло письмо с угрозами поднять мэрию на воздух Фото: Администрация Хабаровска

Кибертеррористы «заминировали» здание администрации Хабаровска 9 февраля. На электронную почту пришло письмо с угрозами поднять мэрию на воздух. Чиновники и персонал эвакуированы.

- Сообщение пришло около часа назад. Спецслужбы еще проверяют здание, это небыстрый процесс, - сообщили «КП» в городской администрации.

Напомним, 8 февраля из-за аналогичного сообщения о «минировании» прошла тотальная эвакуация всех школ Хабаровска. Письмо с угрозами пришло на электронную почту главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не могут, даже понимая, что информация ложная. На вызов едут все: полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки работа объекта полностью останавливается. Интернет-террористов не интересует, что в это время врач мог спасти чью-то жизнь, а пожарный - вытащить человека из горящей квартиры.