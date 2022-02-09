Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 2:10

Ревнивца из Хабаровского края будут судить за убийство возлюбленной

Мужчина забил женщину до смерти
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ревнивца из Хабаровского края будут судить за убийство возлюбленной

Ревнивца из Хабаровского края будут судить за убийство возлюбленной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае под суд будет отправлен мужчин, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены. По версии следствия, поводом для жестокой расправы стала ревность, сообщили в СУСК региона.

- По версии следствия, с 25 по 26 ноября 2021 года в поселке Эльбан в квартире жилого дома у местного жителя произошел конфликт. В ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес женщине множественные телесные повреждения, в результате чего она скончалась, - рассказала представитель ведомства Дарья Немцева.

Она отметила, что для доказательства вины мужчины было проведено множество экспертиз. Сам убийца не стал отрицать своей вины во время задержания и во всем сознался.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.