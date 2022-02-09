Ревнивца из Хабаровского края будут судить за убийство возлюбленной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае под суд будет отправлен мужчин, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены. По версии следствия, поводом для жестокой расправы стала ревность, сообщили в СУСК региона.

- По версии следствия, с 25 по 26 ноября 2021 года в поселке Эльбан в квартире жилого дома у местного жителя произошел конфликт. В ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес женщине множественные телесные повреждения, в результате чего она скончалась, - рассказала представитель ведомства Дарья Немцева.

Она отметила, что для доказательства вины мужчины было проведено множество экспертиз. Сам убийца не стал отрицать своей вины во время задержания и во всем сознался.

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