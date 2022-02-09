В Хабаровске и Комсомольске введен режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

Так называемый режим «черного неба» введен в Хабаровске и его окрестностях, а также в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в минприроды региона.

- 9 февраля ожидаются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе. Предупреждение первой степени опасности, - рассказали в министерстве.

Ситуация может измениться в лучшую сторону, только если поднимется ветер и разгонит газовое облако.

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