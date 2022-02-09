В Хабаровске и Комсомольске введен режим «черного неба»
Фото: Мария ЛЕНЦ
Так называемый режим «черного неба» введен в Хабаровске и его окрестностях, а также в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в минприроды региона.
- 9 февраля ожидаются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе. Предупреждение первой степени опасности, - рассказали в министерстве.
Ситуация может измениться в лучшую сторону, только если поднимется ветер и разгонит газовое облако.
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