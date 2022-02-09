Таможенники в Хабаровске изъяли фейковые аксессуары Apple на 1 миллион рублей
Фото: Хабаровская таможня
В Хабаровском крае таможенники задержали контрафактную продукцию под брендом Apple. Больше трех сотен экземпляров наушников, чехлов и других аксессуаров продавец намеревался реализовать в своем магазине. Товар оценивается в 1 миллион рублей.
За незаконное использование чужого товарного знака в отношении владельца магазина полицией будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела.
Как рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Хабаровской таможни Дмитрий Ковалев, в 2021 году проведено шесть подобных рейдов, в ходе которых изъята продукция с признаками контрафактности - верхняя и спортивная одежда, обувь, сумки, аксессуары, маркированные товарными знаками известных производителей.
В топ самых популярных подделок вошла продукция брендов GUCCI, NIKE, Adidas, Reebok, Lacoste и PUMA.
Ковалев подчеркнул, что подобного рода подделки не только бьют по кошельку самих брендов. Они также несут потенциальную угрозу здоровью покупателя.
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