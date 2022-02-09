Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Хабаровске

10-летняя девочка пострадала в ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 10-летняя девочка пострадала в ДТП. Ребенок был доставлен в больницу, однако травма оказалась несущественной, и школьницу отправили домой. О произошедшем сообщили в ГИБДД города.

Все произошло 8 февраля на перекрестке улиц Центральная и Узловая.

- Владелица Toyota Estima не пропустила другую женщину, которая ехала на Toyota Sai на главной дороге. В итоге произошло столкновение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ушиб лица получила девочка, которая ехала на заднем сиденье Toyota Sai. От более серьезных травм ее уберегло то, что она была пристегнута ремнем безопасности с адаптером лямок.

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