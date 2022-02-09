В Хабаровске стартовал набор матросов-спасателей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начался набор в ряды матросов-спасателей. Они будут следить за безопасностью в районе Дальдизеля и Амуркабеля, а также на территории вблизи базы отдыха «Дельфин». Об этом сообщили в администрации города.

В общей сложности будут набраны 16 человек.

- Ежегодно предварительный отбор мы начинаем зимой. Делаем это заранее, так как часть кандидатов может изменить свои планы на лето, а кого-то не одобрит медицинская комиссия. Может быть и так, что навыки желающего не подходят под наши требования. Например, одно из ключевых - это плавание. Кроме того, перед летом каждый должен пройти курс обучения, — сказал начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ Хабаровска Алексей Шабловский.

Будущим матросам-спасателям обещают график 2/2, с 10:00 до 20:00, а также полный соцпакет. Зарплата составит 20-22 тысячи рублей.

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