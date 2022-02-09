В Хабаровском крае началась подготовка к пожароопасному сезону Фото: Правительство Хабаровского края

На профилактику и тушение лесных пожаров Хабаровскому краю выделено 560 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

- Выделенных средств в прошлом году не хватало. Михаил Дегтярев обратился к Михаилу Мишустину, и региону выделили 176 миллионов из резервного фонда. В этом году установили повышенное финансирование, - отметил Максим Гулько, и. о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края.

Сейчас в крае ведется подготовка к следующему пожароопасному сезону. Обычно он начинается в апреле, но иногда пожары возникают на месяц раньше. Необходимо отремонтировать дороги противопожарного назначения, обновить и расчистить минерализованные полосы и реконструировать подъезды к источникам водоснабжения.

Также для тушения подготавливается техника. Сейчас в крае насчитывается 220 единиц спецтехники. Кроме этого планируется набрать штат огнеборцев - более 200 человек.

Напомним, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 434 лесных пожара. Огонь охватил площадь в 198,6 тысячи гектаров.