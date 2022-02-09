Россельхозбанк и «Сколково» создают экосистему инноваций в агропромышленном секторе

Банк получит доступ к профильным стартапам из числа участников проекта «Сколково». Компании, в свою очередь, смогут воспользоваться экспертизой по основным технологическим тенденциям отрасли. Меморандум о сотрудничестве подписан на полях форума iFin 2022.

Укрепление деловых контактов между «Россельхозбанком» и инновационными стартапами из числа резидентов «Сколково» будет стимулом для запуска совместных программ для акселерации технологических проектов. Совместный план работы составлен с учетом опыта, накопленного Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и «Россельхозбанком» по результатам конкурса РСХБ. Его финалисты получили менторскую поддержку, а победители - возможность реализовать пилотные проекты для цифровизации АПК.

Николай Ульянов, заместитель председателя правления «Россельхозбанка»: «У банка уже есть положительный опыт сотрудничества со стартапами «Сколково» в направлениях финтех и агротех, реализован ряд успешных совместных проектов. Планируем активно использовать компетенции фонда и разработки резидентов «Сколково» в реализации стратегии цифровой трансформации банка».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Мы рады объявить о расширении сотрудничества между Фондом «Сколково» и опорным банком страны - «Россельхозбанком». С 2020 года мы регулярно проводим акселерационные программы по теме финтех и агротех, запускаем пилоты и совместные проекты. Создание исследовательского центра РСХБ и использование различных подходов в работе с инновациями позволит создавать конкурентоспособные технологии совместно с резидентами и партнерами «Сколково» для реализации стратегии цифровой трансформации банка и всей отрасли».